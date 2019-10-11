منتخب مصر الاوليمبي يتقدم على حنوب أفريقيا بهدف لأحمد ريان...

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جدة - عمرو شويل
منتخب مصر الاوليمبي
تقدم منتخب مصر الاولمبي على نظيره جنوب افريقيا بهدف نظيف فى الدقيقة 10 ، من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الاسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لأمم افريقيا المؤهلة لامم افريقيا ، وسجل الهدف مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان.
منتخب مصر الاوليمبي
وتقام المباراة الودية التجريبية بين منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا على 3 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.
وبدأ منتخب مصر الاوليمبي المباراة بتشكيل يضم كل من ، عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.
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