منتخب مصر الاوليمبي يتقدم على حنوب أفريقيا بهدف لأحمد ريان...

جدة - عمرو شويل

منتخب مصر الاوليمبي



تقدم منتخب مصر الاولمبي على نظيره جنوب افريقيا بهدف نظيف فى الدقيقة 10 ، من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الاسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لأمم افريقيا المؤهلة لامم افريقيا ، وسجل الهدف مهاجم الفريق أحمد ياسر ريان.

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منتخب مصر الاوليمبي



وتقام المباراة الودية التجريبية بين منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا على 3 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.