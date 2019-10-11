شكرا لقرائتكم المنتخب الاوليمبى يعود إلى القاهرة بعد ودية جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويتدرب المنتخب الاوليمبى غدا فى القاهرة، استعدادا للمباراة الودية الثانية التى يخوضها أمام جنوب افريقيا يوم الأحد المقبل حيث تدور حاليا محاولات مع الأمن لإقامة المباراة باستاد القاهرة الدولى.

واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب أفريقيا على عدم إذاعة المباراة الأولى التى أقيمت مساء اليوم تليفزيونيا لأسباب فنية على أن يتم إذاعة اللقاء الثانى والمحدد له الأحد المقبل على الهواء مباشرة.

يذكر أن المنتخب الأولمبي يقع فى المجموعة الأولي التى تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما يقع منتخب جنوب أفريقيا فى المجموعة الثانية ومعه نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا.