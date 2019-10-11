شكرا لقرائتكم رانييري يقترب من العودة مجدداً إلى الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت تقارير إعلامية أن كلاوديو رانييري اقترب من العودة لمجال التدريب عبر بوابة فريق سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" يوم الجمعة أن رانييري سيخلف إيزيبيو دي فرانشيسكو للمرة الثانية في سبعة أشهر، بعدما تولى تدريب روما خلفا لدي فرانشيسكو في مارس الماضي.

وتولى رانييري، مدرب ليستر سيتي وتشيلسي السابق، تدريب روما في آخر ثلاثة أشهر من الموسم الماضي، بعدما أقيل من منصبه كمدير فني لفولهام في فبراير.

وفاز دي فرانشيسكو بمباراتين فقط من أصل ثمانية مباريات تولى فيها تدريب سامبدوريا هذا الموسم قبل أن تتم إقالته الأربعاء الماضي.