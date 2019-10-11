- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفوز على المصرى 2/1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق وادى دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى، على نظيره المصرى البورسعيدى، بنتيجة 2/1 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، فى اطار استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى.
ويأتى توقف الدورى بسبب تجمع المنتخب خلال الفترة من 7 إلى 14 اكتوبر الجارى والذى سيتخلله مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا .
أحرز أهداف وادي دجلة محمد هلال و محمد عبد العاطي ، بينما احرز هدف المصري أحمد شوشة .
مباراة دجلة والمصرى الوديه (3)
مباراة دجلة والمصرى الوديه (1)
مباراة دجلة والمصرى الوديه (2)
كانت هذه تفاصيل خبر وادى دجلة يفوز على المصرى 2/1 وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.