شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يفوز على المصرى 2/1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق وادى دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى، على نظيره المصرى البورسعيدى، بنتيجة 2/1 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، فى اطار استعداد الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى.

ويأتى توقف الدورى بسبب تجمع المنتخب خلال الفترة من 7 إلى 14 اكتوبر الجارى والذى سيتخلله مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا .

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أحرز أهداف وادي دجلة محمد هلال و محمد عبد العاطي ، بينما احرز هدف المصري أحمد شوشة .