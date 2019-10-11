شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الاوليمبي يتقدم على جنوب افريقيا 1 / 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب مصر الاوليمبي على نظيره جنوب افريقيا بهدف نظيف فى الدقيقة 10 ، من عمر المباراة المقامة حاليا باستاد الاسماعيلية ضمن برنامج الاستعداد لأمم افريقيا المؤهلة لامم افريقيا ، وسجل الهدف مهاجم الجونة أحمد ياسر ريان.

وتقام المباراة الودية التجريبية بين منتخب مصر الاوليمبي وجنوب افريقيا على 3 أشواط، كل شوط مدته 30 دقيقة.

وبدأ منتخب مصر الاوليمبي المباراة بتشكيل يضم كل من ، عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.

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وبدأ منتخب مصر الاوليمبي معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا لمباراتىّ جنوب افريقيا الوديتين، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.