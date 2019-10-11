شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الخامسة من دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد لمواليد 2002 للموسم المحلى 2019 /2020 .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 34 /31 و الأهلى على الزهور 32 /21 والاوليمبى على جزيرة الورد 32 /22 و هليوبوليس على حدائق الأهرام 29 /28 وسبورتنج على سموحة 21 /20 .

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فيما تقام الجولة السابعة يوم الجمعة المقبل بمواجهات بين كلا من ،جزيرة الورد مع الزمالك والحوار مع حدائق الأهرام و طلائع الجيش مع محافظة الفيوم و الزهور مع هليوبوليس و الأوليمبى مع الجزيرة و الطيران مع سموحة و المعادى مع أصحاب الجياد والاهلى مع البنك الأهلى و 6 أكتوبر مع سبورتنج ، حيث أن الجولة السادسة أقيمت يوم 26 سبتمبر الماضى.

يشهد دورى المحترفين حاليا فترة توقف بسبب مشاركة ناديا الزمالك وسبورتنج فى بطولة أفريقيا المقامة فى الرأس الأخضر .