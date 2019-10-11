صور .. الاتحاد السكندري يفوز على السلوم بخماسية استعداداً لمواجهة دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف الفوز على نظيره السلوم بنتيجة 5/1 بالمباراة الودية التى جمعتهم مساء اليوم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى الممتاز . وأحرز الاهداف كل من خالد قمر هدفين و رزاق سيسيه و أحمد رفعت و خالد الغندور . ويستعد فريق الاتحاد السكندرى لملاقة وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 17 من الشهر الجارى على ملعب الأسكندرية . ويخوض فريق الاتحاد السكندرى مباراة ودية أخرى أمام فريق الحمام وذلك لرفع اللياقة البدنية والفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة بسبب المشاركة فى بطولة الدورى المصرى و البطولة العربية .



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