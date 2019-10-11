شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الاولمبي .. ريان يقود الهجوم ورمضان دكة أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، التشكيل الذى يخوض به المباراة الودية بعد قليل أمام جنوب افريقيا باستاد الاسماعيلية ضمن برنامج الاعداد لأمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.
ويضم التشكيل كل من ، عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى، بينما جلس رمضان صبحى نجم الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى على دكة البدلاء.
واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب افريقيا علي عدم اذاعة المباراة الاولي تليفزيونيا لأسباب فنية علي أن يتم اذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الاحد المقبل علي الهواء مباشرة.
وأكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي على أن اتفاق الفريقين علي عدم اذاعة المباراه بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الامور التكتيكية وحتي لايتم كشفها للمنافسين.
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