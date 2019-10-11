شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يتهم رينارد بأنه سبب مشاكله مع المغرب والان مع التفاصيل

اتهم اللاعب الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم نادي النصر مدرب منتخب المغرب السابق والسعودي الحالي رينارد انه سبب مشاكله مع منتخب المغرب. وقال حمدالله:"مشكلتي الرئيسية مع منتخب بلادي كانت بسبب الفرنسي رينارد الذي عاملني بشكل سيء وغير احترافي وكان سبب مغادرتي المنتخب" وأضاف مهاجم النصر:"لم أتمرد أبداً على منتخب بلادي، صحيح كانت هناك خلافات مع بعض اللاعبين لكنني تجاوزتها سريعاً، حدث سوء فهم بسيط مع مصطفى حجي مساعد المدرب،أرحب بالعودة إلى المنتخب في حال تم استدعائي"

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