شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يتوجه إلى الإسكندرية استعدادًا لودية بتسوانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، إلى مدينة الإسكندرية، لاستكمال معسكره المغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، استعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا وديًا يوم الإثنين المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الجهاز الفني لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١.

ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أدى المنتخب مرانه اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وانتظم خلاله جميع اللاعبين المختارين في هذا المعسكر، وظهر جميع اللاعبين بشكل طيب في ظل المنافسة الشريفة بينهم للدخول في التشكيلة الأساسية.