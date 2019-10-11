شكرا لقرائتكم خبر عن أبوتريكة يتحدث عن المقارنة مع «صلاح» وهدف لم يتحقق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، إن أصعب قرار يتخذه لاعب كرة القدم هو قرار الاعتزال، لذلك يكون بحاجة إلى دعم زملائه، خاصة أن عمر اللاعب في مهنة كرة القدم قصير جدًا، ذلك يحتاج اللاعب لمن يقف بجانبه عند هذه اللحظة.

وتواجد «أبوتريكة» ضيفًا بقناة «الرؤيا» الأردنية، حيث يتواجد في الأردن للمشاركة في مباراة اعتزال اللاعب فادي لافي.

وأضاف: «اللاعب حينما يكون في المستطيل الأخضر، يتمتع بالشهرة والنجومية، والجمهور يتسابق لمصافحته والتقاط الصور معه، لذلك عند الاعتزال يحتاج إلى وجود زملائه كنوع من الدعم والوفاء له».

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وعن سر عشق الجماهير لـ«أبوتريكة» قال اللاعب: «كل ما أكون بسيط وصادق في مشاعرك أصل للآخر بشكل أسرع، وأنا واضح وصريح وأحب الجميع وأحب الخير للجميع، رصيدك عند الناس هو الذي يبقى بعد الاعتزال».

وعن تحقيق بطولات أمم أفريقيا والكثير من الإنجازات مع الأهلي، وعدم اللعب في كأس العالم قال «أبوتريكة»: «حزين لعدم المشاركة، كان أهم هدف لي كلاعب كرة قدم، الحمدلله حققت كل أهدافي إلا وصول كأس العالم مع المنتخب، ويمكن أحققه كمدرب أو إداري، وطالما مصر لعبت كأس عالم بعتبر نفسي كنت موجود».

وفيما يخص مقارنة البعض بينه وبين محمد صلاح، علق «تريكة»: «صلاح لا يقارن، خلينا نكون حقيقيين، صلاح صنع تاريخ صعب تحقيقه، بقى ماركة عالمية، بقى هرم متحرك، عندنا في مصر هرم ثابت، هو هرم متحرك، صعب أي لاعب يقارن بصلاح، عنده المزيد ليضيفه إلى هذا الرصيد».