9 مكاسب للمنتخب السعودي في بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 مكاسب، عقب اكتساحه سنغافورة بالثلاثة، ضمن المجموعة الثانية، في ثاني مبارياته بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .
جاءت صدارة الأخضر لمجموعته أبرز المكاسب التي ستزيده توهجا في حال نجاحه في الفوز على فلسطين الثلاثاء المقبل، في ثالث مبارياته بالتصفيات.
مكاسب الأخضر
- انتزاع صدارة مجموعته
- دافع معنوي مهم قبل مواجهة فلسطين خارج الأرض
- تعويض التعثر أمام اليمن بالجولة الأولى
- اللعب بطريقة جماعية وتنوع خلف الفرص أمام مرمى الخصم
- نجاح وبروز مشاركة عبدالإله المالكي في قطع الكرات وصناعة الفرص في أول مشاركة له مع الأخضر
- نظافة الشباك
- التنظيم الدفاعي المحكم
- بزوغ موهبة الشاب عبدالله الحمدان الذي أعلن نفسه كنجم مميز في مركز رأس الحربة
- عودة يحيى الشهري للمشاركة بعد غيابه الطويل للإصابة
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