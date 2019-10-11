9 مكاسب للمنتخب السعودي في بريدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 مكاسب، عقب اكتساحه سنغافورة بالثلاثة، ضمن المجموعة الثانية، في ثاني مبارياته بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

جاءت صدارة الأخضر لمجموعته أبرز المكاسب التي ستزيده توهجا في حال نجاحه في الفوز على فلسطين الثلاثاء المقبل، في ثالث مبارياته بالتصفيات.

مكاسب الأخضر