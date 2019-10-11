شكرا لقرائتكم فوزى الحناوى يغيب عن الملاعب 3 شهور .. تعرف عن السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب فوزى الحناوى صانع العاب فريق سموحة ومنتخب مصر الأولمبى لمدة 3 شهور بسبب وضع قدمه فى الجبس لمدة شهر ونصف و خوض فترة تأهيل جديدة للاعب لمدة 6 أسابيع. تعرض الحناوى للإصابة بكسر فى القدم خلال معسكر الفراعنة لخوض مباراتى جنوب أفريقيا الوديتين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها الشهر القادم فى مصر. Advertisements إصابة الحناوى أربكت الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حسام حسن بعد الاعتماد على اللاعب خلال الفترة الماضية و ظهوره بشكل جيد فى لقاءات الفريق السكندرى ببطولة الدورى الممتاز والمشاركة فى مراكز متعددة فى المستطيل الأخضر بناء رؤية الجهاز لسموحة .

91312069-2474-42f5-b3c2-660c0934d3ec

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوزى الحناوى يغيب عن الملاعب 3 شهور .. تعرف عن السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.