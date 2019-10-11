شكرا لقرائتكم المنياوي: لدينا مباراة قوية أمام الحدود ولابديل أمامنا سوى حصد الـ 3 نقاط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتعادل الفريقان مساء اليوم بهدفين لكل فريق فى إطار استعدادات الدراويش لمباراة حرس الحدود المحدد لها يوم 18 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

وأضاف :”اعادة جاهزية البدلاء والمستبعدين والارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين والمرونة التكتيكية من خلال إشراكهم بعدة مراكز تعد من أهم مكاسب الودية”.

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وواصل حديثه المقتضب :”لدينا مباراة قوية أمام الحدود ،لابديل أمامنا سوى حصد الثلاث نقاط والاستمرار بالانتصارات من أجل التقدم بجدول الترتيب”.

وأختتم :”نتواصل مع لاعبينا الدوليين للاطمئنان عليهم وهناك برنامج تدريبى منفرد لهم عقب العودة”.