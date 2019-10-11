شكرا لقرائتكم منتخب مصر يؤدي مرانه الاخير باستاد القاهرة قبل لقاء بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا يوم الاثنين المقبل ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
وعقب المران، توجه المنتخب الوطنى إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره المغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن تحضيرات الجهاز الفني لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر يؤدي مرانه الاخير باستاد القاهرة قبل لقاء بتسوانا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.