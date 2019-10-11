شكرا لقرائتكم منتخب مصر يؤدي مرانه الاخير باستاد القاهرة قبل لقاء بتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير منذ قليل على استاد القاهرة الدولي وانتظم خلاله جميع اللاعبين المختارين في هذا المعسكر وظهر جميع اللاعبين بشكل طيب في ظل المنافسة الشرسة بينهم للدخول في التشكيلية الأساسية.

وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا يوم الاثنين المقبل ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وعقب المران، توجه المنتخب الوطنى إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره المغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن تحضيرات الجهاز الفني لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.