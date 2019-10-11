شكرا لقرائتكم 3 نصائح من فايلر لـ صالح جمعة للدخول في حسابات الجهاز الفني للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لـ صالح جمعة لاعب الفريق 3 نصائح من أجل الحصول على فرصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة رينيه فايلر منذ أن تولّى الأخير مسئولية تدريب الفريق.

وقاد فايلر الاهلي في 6 مباريات محلية وأفريقية لم يُشارك فيها صالح جمعة لأسباب فنية وهو ما أثار علامات استفهام حول مستقبل اللاعب في القلعة الحمراء.

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وتحدث فايلر مع جهازه المعاون عن نصائح لابد من التزام اللاعب بها من أجل المشاركة وهي الالتزام خارج المنزل والاجتهاد في التدريبات وعدم الحديث عن سبب غيابه عن تشكيل الفريق.

ومن المتوقع أن يمنح فايلر صالح جمعة فرصة المشاركة في مباراة الإعلاميين الودية الأثنين المقبل التى يستعد من خلالها الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.