شكرا لقرائتكم 3 نصائح من فايلر لـ صالح جمعة للدخول في حسابات الجهاز الفني للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث فايلر مع جهازه المعاون عن نصائح لابد من التزام اللاعب بها من أجل المشاركة وهي الالتزام خارج المنزل والاجتهاد في التدريبات وعدم الحديث عن سبب غيابه عن تشكيل الفريق.
ومن المتوقع أن يمنح فايلر صالح جمعة فرصة المشاركة في مباراة الإعلاميين الودية الأثنين المقبل التى يستعد من خلالها الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.
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