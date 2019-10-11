شكرا لقرائتكم محمود البنا حكما لمباراة منتخب مصر الأولمبى أمام جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتقام المباراة فى الثامنة مساء الأحد المقبل، وتجرى محاولات لإقامتها على ستاد القاهرة بدلا من ستاد الإسماعيلية الذى استضاف المباراة الودية الأولى بين الفريقين اليوم.

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كانت لجنة الحكام قررت تعيين محمد معروف حكما لمباراة المنتخب الأولمبي وجنوب افريقيا الودية التى ستقام اليوم ، وعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلى إبراهيم محجوب حكما رابعا.

وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الإثنين الماضى بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.