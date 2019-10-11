شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يقود هجوم منتخب مصر الاوليمبي أمام جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منتخب مصر الاوليمبي



يقود أحمد ياسر ريان هجوم منتخب مصر الأولمبى، خلال التشكيل الذى أعلن عنه شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب، لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، باستاد الاسماعيلية ضمن برنامج الاعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للاولمبياد .

منتخب مصر الاوليمبي



وجاء التشكيل كاتالى :- عمرصلاح فى حراسة المرمى، ومحمود مرعى وأحمد رمضان ومحمد عبد السلام و أحمد ايمن وغنام محمد وعمار حمدى وأحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى وأحمد ياسر وناصر منسى.

منتخب مصر الاوليمبي



و يجلس على دكة البدلاء رمضان صبحى نجم الأهلى وقائد المنتخب الأولمبى .

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واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب افريقيا علي عدم اذاعة المباراة الاولي تليفزيونيا لأسباب فنية علي أن يتم اذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الاحد المقبل علي الهواء مباشرة.

منتخب مصر الاوليمبي



وأكد الكابتن شوقي غريب المديرالفني للمنتخب الاولمبي على أن اتفاق الفريقين علي عدم اذاعة المباراه بسبب سعي كل فريق لتجربة بعض الامور التكتيكية وحتي لايتم كشفها للمنافسين.