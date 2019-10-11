الجزيرة الإماراتي يقيل مدربه الهولندي يورخن ستريبل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الجمعة، إنهاء تعاقده مع الهولندي يورخن ستريبل مدرب الفريق الأول.
وقال الجزيرة في بيان عبر حسابه على "تويتر": تعلن شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن إنهاء تعاقدها مع مدرب الفريق الأول الهولندي يورخن ستريبل. تتقدم الشركة بالشكر ليورخن على ما قدمه للفريق وتتمنى له كل التوفيق.
وحصد الجزيرة أربع نقاط من ثلاث مباريات في الدوري عبر انتصار واحد وتعادل ليحتل المركز السابع في الترتيب. ويتصدر الشارقة حامل اللقب البطولة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.
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