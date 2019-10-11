شكرا لقرائتكم غنابري يدعم زميله مولر ضد قرارات كوفاتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا لكرة القدم سيرج غنابري أن زميله في النادي البافاري توماس مولر يستحق "احتراما أكبر" بعد الدور الثانوي الذي بات يلعبه في صفوف الفريق لا سيما بعد انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من برشلونة على سبيل الإعارة.

وقال غنابري في مؤتمر صحافي مع منتخب بلاده في دورتموند الجمعة في ما بدا انتقادا مبطنا الى مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش :حقق توماس كل شيء، وهو يستحق احتراما أكبر.

وكان مولر صرح لمجلة "كيكر" الألمانية الأربعاء أنه ليس سعيدا بعد بقائه اسير مقاعد الاحتياطيين في مباريات فريقه الخمس الأخيرة وسط تقارير عن إمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

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وفي العادة، يرفض اللاعبون الرد على أسئلة تتعلق بانديتهم خلال تواجدهم مع المنتخب لكن غنابري شذَّ عن القاعدة بقوله :من الصعب تصور بايرن ميونيخ من دون مولر، ما هو واضح بأن أي لاعب لا يلعب كثيرا يشعر بعدم الرضا.

وفضل كوفاتش الاستعانة بكوتينيو كلاعب وسط مهاجم وراء الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان مولر انضم الى صفوف بايرن ميونيخ عندما كان لا يزال في المدرسة وقد خاض في صفوفه قرابة 500 مباراة سجل خلالها 186 هدفا وساهم في إحرازه لقب الدوري المحلي 8 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2013.

وكان مولر إلى جانب ماتس هوملز وجيروم بواتنغ استبعدوا من صفوف منتخب ألمانيا نهائيا لأنهم لا يدخلوا ضمن مخططات المدرب يواكيم لوف.