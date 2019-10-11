فيديو يكشف كواليس جلسة تصوير محمد صلاح وعارضة الأزياء اليساندرا امبروسيو

أحمد أبوعقيل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لكواليس جلسة التصوير التي جمعت النجم المصري محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو. ظهر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة. ونشر النجم المصرى محمد صلاح، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صور من الغلاف الذى يتصدره الفرعون المصرى، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو.

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