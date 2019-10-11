من هي "أليساندرا أمبروسيو" صاحبة حضن محمد صلاح على غلاف مجلة "GQ" العالمية



الموجز

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزى، صوراً مع أليساندرا أمبروسيو alessandra ambrosio “عارضة أزياء برازيلية وسوبر موديل شهيرة”، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

من هي أليساندرا أمبروسيو ؟

أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو هي موديل برازيلية، ولديها 38 سنة، وتعد من أغنى عارضات الأزياء في العالم حيث تكسب 6 مليون دولار في العام الواحد.

لديها أكثر من 10 مليون متابع “followers” على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام“، لديها على صفحتها أكثر من 5 آلاف صورة “posts”.

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ولفتت السندرا أمبروسيو الأنظار بعدما بدأت علاقة عاطفية جديدة مع الإيطالي نيكول أودي، وفي وقت سابق، ظهرت لأمبروسيو وهي تستمتع بالجو الدافئ بإحدى شواطئ لوس أنجلوس مع حبيبها الجديد، حسبما التقطت كاميرات ” البابارتزي”، حيث جاءت بـ” مايوه ” باللون الأسود، ومرتدية أيضا، الاكسسوارات الذهبية البسيطة.

ظهر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة، محمد صلاح مع عارضة الازياء اليساندرا محمد صلاح مع عارضة الازياء اليساندرا

ويغيب محمد صلاح، عن معسكر منتخبنا الوطنى الحالى، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها، خلال لقاء ليستر سيتي، فى الدوري الإنجليزي.