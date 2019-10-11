بوكتينيو يقضي موسمه الأخير مع توتنهام ويبلغ اللاعبين قراره بالرحيل









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو يعيش موسمه الأخير على رأس الجهاز الفني بنادي توتنهام هوتسبير الذي يشرف عليه منذ موسم (2013-2014).

و أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن بوكتينيو قد ادرك بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، بأن توتنهام غير قادر على تحقيق إنجاز اكبر من الوصافة المحلية أو القارية ، مما دفعه بإتخاذ قرار خوض تجربة جديدة مع فريق كبير يساهم في إثراء سجله بلقب إحدى البطولات الكبرى.

وفي هذا السياق، اشارت المصادر الى أن المدرب الأرجنتيني تلقى عرضاً رسمياً من إدارة نادي مانشستر يونايتد يقضي بتولي مهام الجهاز الفني للفريق بداية من الصيف القادم خلفا للنرويجي اولي غونار سولسكاير ، على ان يحل مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت محل بوكتينيو في تدريب توتنهام.

وأكدت ذات المصادر بأن بوكتينيو فضل ان يبلغ لاعبيه بقراره الرحيل احتراماً لهم، رغم صعوبة تقبلهم لهذا القرار ، وهو ما ساهم في النتائج المتواضعة التي سجلها الفريق هذا الموسم بعدما اقصي مبكراً من كأس الرابطة وتخلف بفارق كبير عن صدارة ترتيب الدوري المحلي.