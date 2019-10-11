شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق أول ميدالية في بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج اليوم زوجي الفري ستايل تحت 17 سنة فيروز نوار و أحمد حسن مختار لاعبى منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية في بطولة العالم الشاطئية للبومزا المقامة بالغردقة.

يشارك فى البطولة 9 دول هى مصر، والمغرب، واسبانيا، وألمانيا، والسعودية، وليبيا، وروسيا، والعراق، والبحرين.

وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة ، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة

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تضم 23 لاعب و لاعبة هم نور محمد جندي، وعلي أحمد بدر، وإباء أحمد كمال، ومحمد عبد العظيم، وإبراهيم ممدوح، وسيف مجدي، وعبد الفتاح متولي، وسندس عطية القط، وتسنيم محمود، وسناء سليمان، وهند عبد الحفيظ، وسلمى حسني، وعبد الله مرعي، ومحمد حجازي، وعبد الله حسن، ومحمد أبو ليلة، وأحمد أبو شادي، وعامر فوزي، وشهد عبدالفتاح وشهد ابراهيم وفيروز نوار، وروان عمر، وجنى عبد الرازق.



منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية (2)



منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية (1)



