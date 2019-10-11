شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب ينهى مرانه الأخير بالقاهرة ويتوجه إلى برج العرب لمواجهة بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير منذ قليل على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية، وانتظم خلاله جميع اللاعبين المختارين في هذا المعسكر وظهر جميع اللاعبين بشكل طيب في ظل المنافسة الشرسة بينهم للدخول في التشكيلية الأساسية.

وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا المقرر لها السابعة مساء يوم الاثنين المقبل ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وعقب المران، توجه المنتخب الوطنى إلى مدينة الإسكندرية لاستكمال معسكره المغلق بأحد الفنادق ببرج العرب، استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن تحضيرات الجهاز الفني لخوض الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كينيا وجزر القمر خلال نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١.



