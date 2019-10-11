شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي: ودية المنصورة مفيدة ولا بديل عن الفوز على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى بودية المنصورة ، مشيرا إلى أنها تحمل عدة مكاسب رغم كونها مباراة تجريبية.

وتعادل الفريقان مساء اليوم بهدفين لكل فريق فى إطار استعدادات الدراويش لمباراة حرس الحدود المحدد لها يوم 18 أكتوبر الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى العام.

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وأضاف :”اعادة جاهزية البدلاء والمستبعدين والارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين والمرونة التكتيكية من خلال إشراكهم بعدة مراكز تعد من أهم مكاسب الودية”.

وواصل حديثه المقتضب :”لدينا مباراة قوية أمام الحدود ،لابديل أمامنا سوى حصد الثلاث نقاط والاستمرار بالانتصارات من أجل التقدم بجدول الترتيب”.

وأختتم :”نتواصل مع لاعبينا الدوليين للاطمئنان عليهم وهناك برنامج تدريبى منفرد لهم عقب العودة”.