شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. عمرو السولية يحتفل بـ"درع الدورى" برفقة شريكه فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلى صورة له برفقة زميله حمدى فتحى شريكه فى خط الوسط الأحمر، عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر خلال الاحتفال بـ" درع الدورى " ومعلق قائلا " البطولة الـ41 " .

تسلم فريق الأهلي درع الدورى رقم 41 فى تاريخه، لموسم 2018- 2019 فى احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة.

ووعدت شركة بريزنتيشن جماهير النادى الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق بعد الفوز ببطولة الدورى العام، عقب مجهود شاق، ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.

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خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.



