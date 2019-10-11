شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلى! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي صالح جمعة لاعب الفريق 3 نصائح من أجل الحصول على فرصة مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة رينيه فايلر منذ أن تولّى الأخير مسئولية تدريب الفريق.

وقاد فايلر الاهلي في 6 مباريات محلية وأفريقية لم يُشارك فيها صالح جمعة لأسباب فنية وهو ما أثار علامات استفهام حول مستقبل اللاعب في القلعة الحمراء.

وتحدث فايلر مع جهازه المعاون عن نصائح لابد من التزام اللاعب بها من أجل المشاركة وهي الالتزام خارج الملعب، الاجتهاد في التدريبات وعدم الحديث عن سبب غيابه عن تشكيل الفريق.

ومن المتوقع أن يمنح فايلر صالح جمعة فرصة المشاركة في مباراة الإعلاميين الودية الأثنين المقبل التى يستعد من خلالها الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لبطولة الدوري.