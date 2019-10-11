الإسماعيلي يتعادل مع المنصورة وديا 2/2

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الإسماعيلى مع ضيفه المنصورة بهدفين لكل فريق فى الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، على ستاد الإسماعيلية الرئيسى. ويستعد الدراويش لملاقاة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل فى رابع جولات الدورى المحلى بعد تأجيل لقاء طنطا لنوفمبر المقبل. هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من محمد حمدى زكى ومحمود دونجا فيما سجل للمنصورة وليد عطية وعبد السميع حسانين. شهدت الودية حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد وهبة لاعب ومدرب الفريق السابق إضافة لأحمد بزان المدير التنفيذى للنادى. بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى Advertisements خط الدفاع .. محمد عمار – أحمد فتحى “كاستيلو” – نادر رمضان – محمد الضرف. خط الوسط .. محمد بيومى – محمد مخلوف. أمامهم .. خليل نيمار – مدحت فقوسة – مصطفى فارس. خط الهجوم .. حازم مرسى. ومن مقاعد البدلاء شارك محمد مجدى عبد الفتاح ، محمد مجدى الجمل ، عماد حمدى ، بنسون شيلونجو ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، محمد هاشم ، محمد الشامى ، محمد حمدى زكى.

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