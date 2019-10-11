شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فوزى الحناوى عن الاتحاد الاسكندرى 3 أشهر بسبب كسر القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب فوزى الحناوى صانع ألعاب فريق سموحة ومنتخب مصر الأولمبى لمدة ثلاثة أشهر بسبب وضع قدمه فى الجبس لمدة 45 يوما و خوض فترة تأهيل جديدة للاعب لمدة 6 أسابيع. تعرض الحناوى للإصابة بكسر فى القدم خلال معسكر الفراعنة لخوض مباراتى جنوب أفريقيا الوديتين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها الشهر القادم فى مصر. Advertisements إصابة الحناوى أربكت الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حسام حسن بعد الاعتماد على اللاعب خلال الفترة الماضية و ظهوره بشكل جيد فى لقاءات الفريق السكندرى ببطولة الدورى الممتاز والمشاركة فى مراكز متعددة فى المستطيل الأخضر بناء رؤية الجهاز لسموحة .

فوزى الحناوى



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