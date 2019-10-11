المنتخب يتجه إلى الإسكندرية لمواجهة بتسوانا في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اتجه المنتخب المصري إلى مدينة الإسكندرية من أجل استئناف معسكره هُناك في أحد فنادق منطقة برج العرب.

ويستعد الفريق المصري لخوض مباراته الأولى تحت قيادة حسام البدري يوم الاسنين المقبل أمام بتسوانا ودياً على استاد برج العرب.

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ويستعد المنتخب المصري لأولى مبارياته الرسمي منذ الصيف الماضي، عندما يبدأ مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2021 بمواجهتي كينيا وجزر القمر نوفمبر المقبل.

وقاد حسام البدري مران الفراعنة اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية مساءً لخوض أخر مراحل المعسكر الحالي.

ويغيب عن الفريق المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي بغرض منحه راحة إضافية قبل العودة في المعسكر المقبل الشهر القادم.