مواجهات الأهلي والهلال السوداني.. بطولة "الخطيب" وهزيمة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الأربعاء في القاهرة عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية.

الأهلي سيتواجد على رأس المجموعة الثانية مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

وسيبدأ الأهلي مرحلة المجموعات من تونس بمواجهة النجم قبل استضافة الهلال في القاهرة في مباراة ستكون الأولى للأحمر على ملعبه.

وبالطبع مواجهات الأهلي مع الهلال ليست الأولى في تاريخ البطولات الأفريقية وتحديدًا مسابقة دوري الأبطال حيث تقابل الطرفين في ست مناسبات.

- بطولة الخطيب

في نهائي 1987 من نسخة دوري الأبطال انتهت مباراة الذهاب والتي أقيمت في الخرطوم بالتعادل السلبي.

وفي مباراة الإياب وبحضور 80 آلف متفرج استطاع الأهلي أن يتفوق بهدفين جاء عن طريق صهيب الثعلب بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة قبل أن يسجل نادر شوقي الهدف الثاني في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول.

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الأهلي تفوق في النهاية بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا لتكون هذه المواجهة هيّ الأخيرة لمحمود الخطيب بعد مسيرة في الملاعب مع الأحمر استمرت لما يقرب من 17 عامًا حيث قرر عقب اللقاء بثلاثة أيام الإعتزال لتكون البطولة الأفريقية آخر بطولاته كلاعب مع القلعة الحمراء.

- إقصاء مبكر

في دور الـ32 من مسابقة دوري الأبطال تلقى الأهلي خسارة مفاجئة على يد الهلال بهدف دون رد على ملعب "الكلية الحربية".

الأهلي حاول تدارك الموقف في لقاء الإياب عندما أقيمت الموقعة بالخرطوم إلا أن بطل السودان فرض نتيجة التعادل السلبي ليودع الأحمر مبكرًا المسابقة.

- خسارة تاريخية

في نسخة 2007 دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا استطاع الأهلي أن يتفوق في المباراة الأولى والتي أقيمت في القاهرة.

الأهلي فاز بهدفين دون رد حيث جاءت الأهداف عن طريق أمادو فلافيو وأسامة حسني.

وفي السودان، حقق الهلال على ملعبه وأمام جماهيره أكبر انتصار في تاريخ لقاءات الفريقين بالفوز بثلاثة أهداف دون رد.