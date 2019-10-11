مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي مصير ملعب موقعة جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل إدارة نادي الزمالك، أن رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور سيجري محاولة جديدة مع الجهات الأمنية لنقل مباراة جينيراسيون لاستاد القاهرة.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن في حال عدم توصل رئيس الزمالك لاتفاق مع الأمن ستقام المباراة على ملعب السلام.

المصدر نوّه أن رئيس الزمالك سيطالب بزيادة عدد الجماهير في حال نقلها للسلام بصورة نهائية.

وكان رئيس الزمالك أكد في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنه يعترض على إقامة مواجهة فريقه أمام جينيراسيون على ملعب السلام.

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وأوضح رئيس الزمالك :"يجب أن نخطر الكاف بمكان المباراة يوم الأحد كحد أقصى، قبل المباراة بـ10 أيام".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه السنغالي في 24 من الشهر الجاري ضمن إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الذهاب والتي أقيمت بالسنغال انتهت بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف ليصبح الأبيض مطالبًا في الإياب بالفوز بهدف دون رد على أقل تقدير من أجل بلوغ دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الإفريقي إعادة مباراة الإياب التي لم تُقم بسبب خلافات بين جينيراسيون و"كاف" والزمالك، حول موعد ومكان المباراة ليطالب كل فريق بالتأهل دون لعب.

وفي حالة فوز الزمالك سيتأهل لخوض دور المجموعات بالمجموعة الأولى بجانب فرق مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي، أما في حالة هزيمته فسينتقل ليدافع عن لقبه في الكونفدرالية بمواجهة إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.