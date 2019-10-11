تصنيف الأندية.. الأهلي في المركز 39 عالمياً والزمالك 93.. وظهور المقاولون والمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



احتل النادي الاهلي المركز 39 عالمياً في تصنيف "فوتبول ورلد رانكينج" غير الرسمي متقدماً على أندية عريقة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وجاء الزمالك في المركز 93 في القائمة ضمن أفضل 100 نادي هذا الأسبوع.

موقع "كلوب ورلد رانكينج" يصدر تصنيفاً أسبوعياً للأندية بناءً على نتائجهم التراكمية في أخر 52 أسبوعاً قبل تحويلها إلى نقاط لحساب التصنيف العالمي لكل أندية العالم.

الأهلي جاء في المركز 39 برصيد 7299 نقطة، وكان العملاق المصري قد سجل المركز رقم 23 عالمياً في شهر يونيو 2017 كأفضل مركز له في التصنيف على الإطلاق.

أما الزمالك فجاء في المركز الثاني بين أندية مصر في أول 100 نادي على العالم، باحتلال المركز 93 برصيد 5238 نقطة، لكن الأبيض يحتفظ بالرقم المصري الأفضل في التصنيف حيث احتل المركز 15 في شهر مارس 2017.

وجاء الإسماعيلي في المركز 183 برصيد 3612 نقطة، ثم المقاولون في المركز 193 برصيد 3488 نقطة، وأخيراً المصري في المركز 215 برصيد 3220 نقطة.

وفيما يلي تصنيف أول عشرة أندية على مستوى العالم:

1 برشلونة

2 ليفربول

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3 ريفر بليت

4 مانشستر سيتي

5 فالنسيا

6 ريال مدريد

7 بوكا جونيورز

8 أتلتيكو باراناينسي

9 بالميراس

10 تشيلسي