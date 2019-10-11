النني معروض على ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

طرح الوكيل الألماني ساتشا إمباتشر إسم المصري محمد النني والغاني عبد الرحمن بابا على إدارة إيه سي ميلان، إلى جانب المدافع التركي الصاعد أوزان كاباك، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتبعًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن إمباتشر عرض خدمات كاباك البالغ من العمر 19 عامًا على ميلان، حيث يتمتع بعلاقات وطيدة مع مسؤوليه منذ فترة طويلة، خاصة وأن المدافع التركي لم يتأقلم بشكل كاف مع فريق شالكة الألماني الذي انتقل إلى صفوفه في الصيف الماضي، مقابل 15 مليون يورو.

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وأضاف الموقع ذاته أن محادثات إمباتشر مع ميلان لم تتضمن فقط طرح إسم كاباك، حيث عرض خدمات محمد النني لاعب خط وسط فريق بيشكتاش التركي المعار من صفوف آرسنال الإنجليزي وعبد الرحمن بابا الظهير الأيسر لفريق ريال مايوركا الإسباني المعار من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وأكمل تقرير "كالتشيو ميركاتو" أن إدارة ميلان تدرك جيدًا أنها عليها أن تدعم الفريق بلاعبين يتمتعون بخبرات دولية، خاصة بعد تجديد دماء القيادة الفنية، بتعيين ستيفانو بيولي مدربًا جديدًا للفريق.

وانتقل النني إلى صفوف بيشكتاش قبل انطلاق الموسم الحالي، على سبيل الإعارة من آرسنال، وينص تعاقد الناديين التركي والإنجليزي على إمكانية تعاقد بيشكتاش نهائيًا مع لاعب خط الوسط المصري عقب نهاية الموسم الحالي، مقابل 18 مليون يورو.