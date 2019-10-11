بكار "بيراميدز".. من الاعتزال إلى منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:

"لا أعرف سبب عدم انضمامي للمنتخب، وأنتظر فرصتي"، هكذا علق رجب بكار لاعب فريق بيراميدز على عدم انضمامه للمنتخب، في عهد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لـ"الفراعنة"؛ ليقع اختيار حسام البدري بعدها بأشهر قليلة على ظهير النادي الأزرق المتألق لقائمة منتخب مصر.

وأعلن حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر قائمة "الفراعنة"، التي تستعد لمواجهة بتسوانا وديًا الاثنين المقبل في إطار الاستعداد لملاقاة كل من كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من شهر نوفمبر المقبل، في تصفيات أمم أفريقيا، التي ستقام بالكاميرون 2021 .

رجب عبدالحليم محمد عبدالعظيم، ولد في أبريل عام 1991 بمحافظة المنيا، درس في جامعة المنيا، طوله 164 سم، يشغل مركز الظهير الأيمن، وبدأ مشواره الاحترافي مع كرة القدم الكروية في نادي الألومنيوم في عام 2012 بعد أن كاد يتوقف عن ممارسة كرة القدم بسبب ثورة يناير.

إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بإنبي صاحب العين الخبيرة التقط رجب؛ ليطلق عليه اسم "بكار" نسبة للشخصية الكارتونية الشهيرة "بكار"، وقرر ضمه للفريق البترولي في عام 2014، لكنه لم يشارك مع الفريق بسبب تفضيل طارق العشري المدير الفني للفريق البترولي وقتها الاعتماد على ثنائي منتخب الشباب في ذلك الوقت أحمد صبحي وأسامة إبراهيم.

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المحطة الأهم في مشوار بكار كانت في 2015 عندما انتقل إلى فريق الداخلية ليقدمه علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الشرطي بشكل مختلف مع أقرانه أحمد تمساح الدولي في عهد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للمنتخب، وحسام باولو هداف الدوري، ومن بعده أحمد أيمن منصور، وناصر منسي، وأحمد علاء اكتشافات ملهم الداخلية.

انتقل بكار لسموحة وتعرض لإصابة بالغة في الرباط الصليبي، لكنه تخطى إصابته وثبت أقدامه في النادي السكندري، ووصل معه إلى نهائي كأس مصر (2017-2018)، لكنه خسر البطولة أمام الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

انتقل بكار إلى بيراميدز في صيف 2018 بعقد مدته ثلاث سنوات، وشارك صاحب الـ28 عامًا مع فريقه الجديد في الموسم الماضي في 31 مباراة أحرز فيها هدفين، وصنع ثلاثة أخرى، وهو أفضل معدل رقمي له مع الأندية التي لعب لها، فالظهير الأيمن الدولي سجل خلال 139 مباراة تمثل مشواره المحلي حتى الآن أربعة أهداف وصنع ثمانية.

ظهر بكار بشكل ممتاز مع بيراميدز وحصل مع فريقه على المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 70 نقطة، لكن المكسيكي خافيير أجيري تخطاه في اختياراته للمنتخب؛ ليعود بكار ويرد ويسهم مع فريقه في الفوز الثالث على التوالي على الأهلي ببطولة الكأس الذي خسره في النهائي أمام الزمالك بثلاثية نظيفة.