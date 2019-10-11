رئيس إنبي: القرارات الجديدة هدفها إعطاء دفعة للتطويرالشامل والنهوض بالكرة

اكد المحاسب زكريا السيد رئيس نادى انبي ان القرارات التي أصدرها مجلس الادارة اليوم في اول اجتماع له برئاسته ،هدفها إعطاء دفعة للعمل خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان النادي يمر بمرحلة من أصعب فتراته خاصة في الشق الخاص بفريق الكرة .
وأضاف زكريا حاولنا إعطاء دفعة قوية للكرة من خلال الإستفادة من قدرات وكفاءات أبناء النادي مثل مصطفى الامير لاعب الكرة السابق وأمين صندوق النادى ، وعبد الناصر محمد ،وامام محمدين ،وخالد متولى.
وقال: نسعى لإستمرار النهضة الرياضية سواء في قطاع الناشئين والتي يضرب به المثل في مصر كلها كأفضل قطاع ، أوالقفزة في تنس الطاولة الحاصلة مؤخرا على بطولة افريقيا، والكرة الخماسية وغيرهما منالعاب فردية.
وأشار الى أنه سيتم تكملة مقر النادي بالكيلو 17 " طريق السويس حيث المرحلتين الثانية والثالثة" وتقوم حاليا مجموعة عمل لإنجاز حمام السباحة والصالة المغطاة.
واكمل رئيس نادى انبي بأنه سيتم خلال فترة قريبة الانتهاء من الأكاديمية الثانية لكرة القدم بالنادي بالكيلو 17 ،بعد ان نجحت الاكاديمية الأولى في تحقيق أهدافها رغم حداثة انشائها وتضخ لاعبين للفرق المختلفة بالنادى رغم انه لم يمر عليها سوى حوالى 5 سنوات.
والمح زكريا الى ان هناك ملفات سوف تفتح خلال الفترة المقبلة منها تفعيل دور اللجنة الثقافية والإجتماعية لحاجة الأعضاء لخدماتفي الرحلات والمصايف وخلافه ، بجانب التطوير الشامل للنادى وتنفيذ مرحلة الصالة المغطاه حيث سيتم عقد اجتماع قريب بهذا الشأن مع المهندس علاء حجازي لتوفير الدعم للإنتهاء منها سريعا والتحرك السريع نحو الإنجاز
من خلال وضع حلول غير نمطية وقابلة للتنفيذ حيث مازال وضع كرة القدم واجهة النادي لمكانتها الطبيعية بما يليق بإسم النادي ودور قطاع الناشئين بالنادي المهم هو الشغل الشاغل في المرحلة المقبلة.
وكان مجلس الادارة قد قرر اليوم تفويض رئيس النادي المحاسب زكريا السيد بالإشراف علي الكرة ،وتفعيل لجنة الكره بعضوية مصطفي الامير وعبد الناصر محمد وامام محمدين وخالد متولي
ومصطفي النادي ومحمد غرابه للإشراف علي قطاع الناشئين والبراعم وعصام زيدان للجنة الإعلاميه والموقع الاليكتروني
وشريف ابو الغيط لرئاسة لجنة التسويق وأحمد نبيل لتنس الطاوله و عمرو ماجد للكره الخماسية على أن تستكمل باقي التكليفات عن الانشطة الاخري ومقر النادي في الاجتماع المقبل.
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