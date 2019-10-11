بث مباشر .. مشاهدة مباراة المغرب وليبيا الودية

يقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة المغرب وليبيا ، في إطار إسبوع التوقف الدولي يواجه منتخب المغرب نظيره ليبيا في مباراة تتسم بقوتها قبل انطلاق مواجهات

تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

ويدخل المغرب برفة المدرب البوسني وحيد خاليلودزيتش بثوبه الجديد ويأمل بتحقيق الانتصار وتحصيل الثلاث نقاط

، وذلك بعد خروج اسود الأطلس من أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر من دور الستة عشر.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

تذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.