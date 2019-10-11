يقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر لمباراة المغرب وليبيا ، في إطار إسبوع التوقف الدولي يواجه منتخب المغرب نظيره ليبيا في مباراة تتسم بقوتها قبل انطلاق مواجهاتتصفيات بطولة أمم إفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
ويدخل المغرب برفة المدرب البوسني وحيد خاليلودزيتش بثوبه الجديد ويأمل بتحقيق الانتصار وتحصيل الثلاث نقاط، وذلك بعد خروج اسود الأطلس من أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر من دور الستة عشر.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.
تذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر .. مشاهدة مباراة المغرب وليبيا الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.