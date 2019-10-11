محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة عالمية متخصصة فى الموضة

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي صورة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي توتير على غلاف مجلة "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة. "GQ" العالمية، المتخصصة فى الموضة. وتجمع الصورة الفرعون المصرى، مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا امبروسيو . وكان صلاح ، قد توج مؤخرا بجائزة رجل العام 2019 من المجلة العالمية، فى مدينة أبوظبى الإماراتية . ويغيب محمد صلاح عن لقاء منتخب مصر الودي أمام بتسوانا بسبب الإجهاد .

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