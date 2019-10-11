فوزي الحناوي يغيب عن سموحة لمدة 3 أشهور

يغيب اللاعب فوزى الحناوي صانع ألعاب فريق سموحة ومنتخب مصر الأولمبي عن صفوف الفريق لمدة 45 يوما و يخوض اللاعب فترة تأهيل جديدة لمدة 6 أسابيع . وكان اللاعب تعرض للإصابة بكسر فى القدم خلال معسكر الفراعنة لخوض مباراتى جنوب أفريقيا الوديتين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها الشهر القادم فى مصر. كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقرر إقامتها الشهر القادم فى مصر. والجدير بالذكر أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن كان يعتمد على اللاعب خلال مباريات الدوري العام بسبب إجادة اللاعب في أكثر من مركز.

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