السلطات ترفض إقامة الديربي المغربي ليلًا

رفضت السلطات الأمنية المغربية إقامة مباراة الديربي بين الرجاء والوداد في إطار منافسات البطولة العربية ليلًا .

قررت السلطات الأمنية عقد اجتماع مع المسئولين من كل الناديين من أجل تحديد توقيت مباراتي الذهاب والإياب عصرا .

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن مباراتي الذهاب والإياب بين الرجاء والوداد سيُقاما في الثامنة مساءً، إلا أن السلطات الأمنية المغربية هي من ستحدد القرار الأخير في ذلك الموقف –على حد ذكر

موقع البطولة-.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين من المقرر لها أن تقام يوم 2 نوفمبر الجاري على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من الشهر ذاته.

والجدير بالذكر أن قرعة ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مواجهة أمام غريمه التقليدي الوداد.