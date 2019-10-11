الاتحاد السكندري يهزم طلائع الجيش في كرة السلة

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز علي نظيره طلائع الجيش بنتيجة 89 – 76 ضمن بطولة الدوري المرتبط لكرة السلة في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب الاتحاد بالشاطبي. الاتحاد بالشاطبي. تفوق طلائع الجيش علي الاتحاد خلال الشوط الاول بنتيجة 27/24 وفي الشوط الثاني تفوق الاتحاد السكندري علي الجيش بنتيجة Advertisements 44/41 وفي الشوط الثالث واصل الاتحاد السكندري تفوق بنتيجة 63/57 44/41 وفي الشوط الثالث واصل الاتحاد السكندري تفوق بنتيجة 63/57 وخلال الشوط الرابع حقق الاتحاد السكندري الفوز بنتيجة 89 – 76 والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري حقق أمس الفوز علي نظيره الأوليمبي بنتيجة 99 / 65

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