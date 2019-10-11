صور.. جودو الاتحاد السكندرى يحصل على المركز الثانى فى بطولة الإسكندرية للآنسات

نجح فريق الجودو "آنسات"تحت 16 سنة بنادى الاتحاد السكندرى فى الحصول علي ترتيب عام ( ثانى ) فى بطولة الإسكندرية والتى أقيمت اليوم علي صالات كلية التربية بأبي قير هذا وقد حصلت خمس لاعبات من نادى الاتحاد علي خمس ميداليات. هذا وقد حصلت خمس لاعبات من نادى الاتحاد علي خمس ميداليات. حيث حصلت اللاعبة حبيبة ياسر علي المركز الأول والميدالية الذهبية ومنه جلال المركز الأول والميدالية الذهبيه وآلاء حسام المركز الثانى والميدالية الفضية وسجدة مصطفي المركز الثانى والميدالية الفضية بينما حصلت اللاعبة منه الشاذلي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية، و يقوم بتدريب الفريق محمد منير "مديرا فنيا" وياسمين صبرة "مدربة". جلال المركز الأول والميدالية الذهبيه وآلاء حسام المركز الثانى والميدالية الفضية وسجدة مصطفي المركز الثانى والميدالية الفضية بينما حصلت اللاعبة منه الشاذلي علي المركز الثالث والميدالية البرونزية، و يقوم بتدريب الفريق محمد منير "مديرا فنيا" وياسمين صبرة "مدربة".

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