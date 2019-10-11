بث مباشر .. مشاهدة مباراة العين والنصر كأس الخليج العربي

يوفر الوفد لمتابعيه خدمة بث مباشر مباراة العين والنصر ، حيث تجمع مواجهة من العيار الثقيل كلاً من العين والنصر بث مباشر في مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2010 وذلك ضمن الاستعدادات الرسمية لكلا الفريقين للدوري الإماراتي الممتاز. بث مباشر في مساء اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2010 وذلك ضمن الاستعدادات الرسمية لكلا الفريقين للدوري الإماراتي الممتاز. وتميزت التمرينات الخاصة بكلا الفريقين بالتنافس الشديد بين الاعبين من أجل تحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط التي تعد أحد اهتمامات الجهاز الفني .

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