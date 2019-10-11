ريال مدريد سيُرغم زيدن على نسيان بوجبا بهذه الصفقة

أكدت صحيفة ماركا المدريدية شعور إدارة ريال مدريد بالقلق من إمكانية تكرار سيناريو الحارس “كيبا” بخسارة صانع الألعاب الدولي الدنماركي “كريستيان إريكسن” خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة بسبب الإصرار غير العادي من زيدان على الإنتظار حتى الصيف لجلب بول بوجبا.

إدارة ريال مدريد تود تكثيف مفاوضاتها مع وكيل أعمال إريكسن خلال الأسابيع القادمة للتوصل لاتفاق رسمي ينقل نجم توتنهام هوتسبير إلى ملعب سانتياجو برنابيو فور فتح نافذة الانتقالات الشتوية “الميركاتو الشتوي 2020”، وهذا ما أكدته صحيفة ماركا في عددها الصادر اليوم الجمعة، حتى لو حدث ذلك رغمًا عن زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة “ريال مدريد سيقدم عرضًا لإريكسن لاعب توتنهام، اللاعب لن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيه 2020، وإدارة الريال تحافظ على إلتزامها بتقوية وسط ملعب الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية، كي لا يتكرر نفس ما حدث مع حارس أثلتيك بلباو السابق (كيبا) مرة أخرى”.

وأضافت “ريال مدريد يُركز على ضم إريكسن في يناير كي لا يُضيع فرصة التعاقد معه كما حدث قبل عامين مع كيبا الذي كان متاحًا بسعر 20 مليون يورو وانتقل في النهاية إلى تشيلسي بمبلغ 80 مليون يورو”.

وأوضحت “زين الدين زيدان لم يكن يريد تغيير أجواء الفريق خلال الميركاتو الشتوي 2017، وهو ما اعترف به بنفسه بعد عدة أشهر من تلك الواقعة بقوله: اتخذت قراري النهائي، لم أرغب في التعاقد مع أي لاعب جديد خلال الموسم حتى لو كان كيبا حارسًا جيدًآ”.

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ويعيش ريال مدريد منذ ذلك الحين أزمة حقيقية في حراسة المرمى، فقد تراجع مستوى كيلور نافاس مع كثرة جلوسه على دكة البدلاء للحارس القادم من تشيلسي “تيبو كورتوا”، وما ضاعف من حجم المشكلة، ضعف أداء تيبو كورتوا على الصعيدين المحلي والقاري، حيث تسبب في العديد من الأهداف السهلة خاصةً أمام أياكس أمستردام في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع العام الجاري.

وكان رئيس نادي توتنهام هوتسبير “دانييل ليفي” قد طلب مبلغ 250 مليون يورو لبيع إريكسن قبل عامين تقريبًا، وهو ما دفع الريال نحو التخلي عن فكرة التعاقد معه.

لكن كل شيء تغير في الوقت الراهن، وبات إريكسن متاحًا للانتقال وفق قانون بوسمان، فبعد شهرين فقط يمكنه التفاوض مع ريال مدريد دون الرجوع لإدارة توتنهام، وتنفيذ نفس مخطط الويلزي آرون رامسي عند توقيعه للعملاق الإيطالي يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد موقع ABC الإسباني حقيقة ضغط إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز على زيدان الدين زيدان لإقناعه بالتعاقد مع إريكسن في الانتقالات الشتوية وإثناءه عن فكرة ضم بول بوجبا الذي يتجاوز سعره الـ 150 مليون يورو رغم غيابه عن معظم مباريات عام 2019 بسبب تكرر إصاباته.