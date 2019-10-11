رياضة | ريال مدريد يرفع عرضه ويقدم 170 مليون يورو لحسم الصفقة "المُدمرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرفع عرضه ويقدم 170 مليون يورو لحسم الصفقة "المُدمرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي لتدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات القادمة، بعد الأداء المتراجع للملكي خلال الموسم الحالي بدوري أبطال أوروبا والتذبذب في بطولة الدوري الإسباني علي الرغم من تصدر الليجا، إلا وأن الجماهير تهاجم الفريق ومدربه زين الدين زيدان مما جعل بغض التقارير الصحفية تتحدث عن رحيل المدرب الفرنسي عن قيادة الفريق.

ويفكر ريال مدريد بتدعيم صفوفه بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف بطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج خلال الموسميين الماضيين والذي قاد فريقه للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي وتصدر قائمة هدافي الفريق وساهم في عودة اللقب للريدز بعد غياب 13 عام منذ الفوز به عام 2005.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن ريال مدريد عاد من جديد للاهتمام بضم محمد صلاح من ليفربول وأن إدارة الفريق بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، أبدت مرونة كبيرة في إمكانية تحسين عرضه لشراء النجم المصري إلى صفوف ريال مدريد.

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وأشارت الصحيفة أن ريال مدريد مستعد في زيادة عرضه لضم محمد صلاح لدفع 170 مليون يورو بدلاً من 150 مليون يورو والذى كان تقدم بها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وحصل الدولى المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على المركز الرابع فى ترتيب اللاعب الأفضل فى العالم لعام 2019 بعد أن جاء خلف أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي وصاحب المركز الثاني فيرجيل فان دايك المدافع الهولندى لفريق ليفربول والبرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى حل ثالثاً ثم محمد صلاح، مما يجعل اللاعب هدف كبير للملكي للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات القادمة.

ويذكر أن محمد صلاح هذا الموسم لعب مع ليفربول 8 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزى سجل خلالهم 4 أهداف، بواقع هدف في مرمي نورويتش سيتى وهدفين في مرمي أرسنال وهدف في مرمي نيوكاسل يونايتد وسجل هدفين في بطولة دوري أبطال أوروبا كانوا في مرمي سالزبورج النمساوى.

وكان محمد صلاح أصيب خلال لقاء ليفربول وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة إصابة بسيطة ولكنه سيعود للمشاركة عقب التوقف الدولى الحالى، ليستعد للعب أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن مباريات الجولة التاسعه من البريميرليج.