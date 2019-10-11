رياضة | اسدال الستار على بطولة العالم لرواد السلاح الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اسدال الستار على بطولة العالم لرواد السلاح الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل مساء اليوم الجمعه الستار على فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى.

وتقام اليوم منافسات فرق سلاح الشيش رجال وسيدات ويعقبها حفل توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.

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من جانب اخر اقام اتحاد السلاح حفل عشاء للوقود المشاركة وذلك على هامش البطولة.

واستمتع الحضور بفقرات الفن المصرى وبالاخص عرض التنورة .

واجمع الحضور من الوفود الأجنبية على ان تلك البطولة تاريخية بكل المقاييس وهى الافضل بين كل بطولات الرواد التى اقيمت من قبل وحتى الآن .