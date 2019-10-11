رياضة | وزارة الرياضة تنظم جولات سياحية للمنتخبات المشاركة ببطولة العالم لرواد السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تنظم جولات سياحية للمنتخبات المشاركة ببطولة العالم لرواد السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة اليوم جولة سياحية لعدد من المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة العالم لرواد السلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٥ حتى 11 أكتوبر الجاري وذلك بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

وشملت الجولة السياحية زيارة لمنطقة الأهرامات ، تعرف خلالها المشاركين بالجولة على تاريخ تلك المنطقة الأثرية العالمية ، في جو سادة الانبهار من قبل لاعبي المنتخبات المشاركة بالبطولة .

كما تضمنت الجولة السياحية زيارة للمتحف المصري بالتحرير شهد خلالها وفود الدول المشاركة ببطولة العالم لرواد السلاح مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية التي تنتمي لعصور تاريخية مختلفة وحرص المشاركين بالجولة على إلتقاط العديد من الصور التذكارية مع الأثار المصرية .

يذكر أن الإدارة المركزية لمكتب الوزير ممثلة في الإدارة العامة للسياحة الرياضة أعدت برنامج سياحي خاص لعدد 45 منتخب مشارك ببطولة العالم للسلاح المقامة بمصر والذي يأتي ضمن رؤية وزارة الشباب واارياضة لتنشيط السياحة ، شمل البرنامج العديد من الجولات السياحية على مدار مدة إقامة البطولة لزيارة المعالم الاثرية والسياحية المختلفة بمصر .