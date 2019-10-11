رياضة | كِبار برشلونة وعلى رأسهم ميسي يطالبون برحيل لاعب البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كِبار برشلونة وعلى رأسهم ميسي يطالبون برحيل لاعب البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن كِبار لاعبي برشونة الإسباني طالبوا إدارة النادي بضرورة التخلص من لاعب الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قادة برشلونة يطالبون برحيل واجو

وكشفت صحفية "دون بالون" الإسبانية أن قادة برشلونة وهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وجيرارد بيكية طالبوا إدارة النادي بالتخلي عن السنغالي موسى واجو الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الشتاء القادم.

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سبب طلب الثلاثي التخلص من واجو

وأكدت الصحيفة أن ثلاثي برشلونة طالبوا برحيل واجو عن صفوف الفريق بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به منذ القدوم إلى النادي حيث يرون أنه لم يقدم أي فرق مع البارسا حتى الآن ولابد أن يتم بيعه في يناير.

مشاركات واجو مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك موسى واجو في 4 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة منذ قدومه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.