رياضة | عاجل.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد ويطالب بيريز بتصحيح الخطأ "الكارثي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زيدان يطرد نجم ريال مدريد ويطالب بيريز بتصحيح الخطأ "الكارثي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل نجم ريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو خلال الفترة بعد رغبة المدرب في رحيله عن الفريق.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية في تقرير لها اليوم الجمعة إن زيدان غير راض تماما عن المستوى الذي يقدمه الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق، ويأمل في تصحيح الخطأ الذي ارتكبه رئيس ريال مدريد فلورنتنيو بيريز بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان لم يكن راضيا على التعاقد مع اللاعب إلا أن بيريز أصر على ضمه وبالفعل قام بضمه مقابل 60 مليون يورو قادما من صفوف أينتراخت فرانكفورت وهو مبلغ كبير بالنسبة للاعب لم يخض تجارب أوروبية كبيرة ووجهه غير معروف بالنسبة للمدريدستا.

وتقول "دون بالون" إن هازارد يرغب في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي حيث سيكون الحل الأمثل لتدعيم خط الهجوم خاصة أن البعض يشبه بمارك فان باستن والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.